EntrevistaVAVEL: Atacante do CSA, Silvinho projeta clássico diante do ASA: "Precisamos nos impor"

O atacante Silvinho está à disposição para o clássico do final de semana, quando o CSA visita o ASA, pela quinta rodada do Campeonato Alagoano. O confronto será no sábado (27), às 17 horas.

“Precisamos entrar em campo com imposição para vencermos e chegarmos mais à frente na tabela. O campeonato é muito difícil e por isso não podemos vacilar, principalmente em um clássico”, falou.

Silvinho iniciou a preparação para o duelo na tarde da última quarta-feira (24), quando já esqueceram o bom resultado da Copa do Nordeste para pensar na competição estadual.

"Não estamos com muito tempo, então o que temos que fazer é nos preparar e descansar o máximo que puder. A Copa do Nordeste já é passado e agora nosso foco é nesse clássico”, finalizou.

Na tabela de classificação, o CSA está em terceiro lugar, com 7 pontos conquistados.