Wesley projeta evolução individual e coletiva do CRB na sequência da temporada

Um dos destaques do CRB atualmente, o volante Wesley, ex-Santos, São Paulo e Palmeiras falou sobre o bom momento que vive com a camisa do clube alagoano. Segundo o jogador, seu desejo é melhorar ainda mais os números no Galo.

“Venho passando por um momento muito especial com a camisa do CRB e agradeço a todos por isso. Venho trabalhando muito para continuar melhorando meu rendimento em campo com a camisa do clube. Estou muito motivado", afirmou o jogador.

De acordo com Wesley, o grupo vem buscando a evolução em 2021.

“O elenco vem entendendo bem o trabalho que tem sido realizado e isso é o mais importante. Vamos buscar melhorar nosso rendimento em campo para conquistarmos nossos objetivos neste ano”, disse.