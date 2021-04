Wesley Dias considera classificação do Ferroviário como fundamental para sequência da temporada

O Ferroviário fez bonito e venceu o Porto Velho por 1 a 0, o que garantiu vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Titular da equipe cearense e em alta no clube, o volante Wesley Dias falou sobre a importância do grupo ter conquistado essa classificação e falou sobre a motivação que isso dará a todos.

“A classificação na Copa do Brasil foi muito importante para todos. O grupo está muito feliz com essa vaga. Trabalhamos muito para que a equipe pudesse chegar a esse objetivo. Essa vaga vai dar muita confiança e motivação à todos para a sequência da temporada. Estamos no caminho certo”, disse.

Ainda de acordo com o jogador, o elenco vem crescendo de produção ao longo das últimas semanas.

“A equipe vem crescendo de produção e fazendo bons jogos. Temos que manter esse ritmo forte para continuarmos evoluindo”, falou.