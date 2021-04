Volta Redonda suporta pressão do Fluminense, vence no fim e assume liderança do Carioca

Em meio ao "feriadão" do Rio de Janeiro, decretado pelo Governador em exercício Cláudio Castro para minimizar os assustadores e horripiliantes números da pandemia do novo coronavírus no estado, Fluminense e Volta Redonda jogaram na tarde desta sexta-feira (26) no Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá/RJ, pela sexta rodada do Campeonato Carioca 2021. Os dois times travaram um duelo pra lá de interessante, cheios de reviravoltas. Ao fim das contas, o Voltaço venceu por 3 a 2.

Primeiro tempo do Volta Redonda

O time da Cidade do Aço, que estava visando a liderança, abriu o placar do jogo aos nove minutos. João Carlos recebeu belo lançamengo nas costas de Frazan. O zagueiro falhou ao tentar corrtar de cabeça. Livre na área, o atacante dominou no peito e tirou de Marcos Felipe para marcar.

Depois de levar o gol, Fluminense começou a ter mais volume de jogo, mas de nada adiantou. Aos 21 minutos de jogo, Oliveira recuperou a bola pelo lado direito da defesa e acionou Alef Manga em velocidade. O atacante invadiu a área e soltou uma bomba para o gol, vencendo o goleiro Marcos Felipe. Depois do segundo gol, o jogo ficou bastante equilibrado, com chances para ambas as equipes.

Flu reage no segundo tempo, mas Alef Manga decide

Sem fazer nenhuma alteração no Fluminense, o técnico Roger Machado voltou com sua equipe tendo outra postura. Logo no começo da segunda etapa, o meia Nenê tentou surpreender o goleiro e a bola não entrou por pouco. Mas, aos quatro minutos do segundo tempo, Martinelli recebeu de Luiz Henrique na área e cruzou rasteiro para Fred completar ao gol e diminuir a diferença.

Após o gol de Fred, o time do Fluminense percebeu que dava pra fazer mais e começou a criar volume de jogo. Aos 25 minutos, Kayke fez bela jogada pela direita e cruzou na área. Gabriel Teixeira finalizou de primeira, a bola bateu na trave e o atacante Fred escorou a bola para o fundo das redes.

Com o empate nas mãos, o Fluminense começou a criar oportunidades de gols para virar o jogo. Mas aos 44 minutos, o Volta Redonda voltou a ficar novamente à frente do placar. Alef Manga foi acionado em lançamento, dominou a bola com estilo, tirou Frazan da jogada e finalizou colocado para garantir os três pontos ao Voltaço.

Sequência

A próxima rodada do Cariocão 2021 será disputada no meio da semana. O Fluminense vai disputar clássico contra o Vasco da Gama na terça-feira (30), com local e horário ainda a serem definidos, uma vez que as cidades do Rio de Janeiro e Niterói não podem receber jogos durante o período de circulação restrita. Por sua vez, o Volta Redonda vai receber o Boavista às 18 horas da quinta-feira (1º), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda/RJ.