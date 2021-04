Com dois de Pipico, Santa Cruz goleia Ypiranga-AP e avança na Copa do Brasil

Santa Cruz e Ypiranga-AP se enfrentaram, na tarde desta sexta-feira (26), em jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil. Em razão do agravamento da pandemia da Covid-19, a partida precisou ser adiada em um primeiro momento e sofreu mudança de local, aconteceu no Giulite Coutinho, tradicional estádio do Rio de Janeiro.

Em campo, o que se viu nos 90 minutos foi um time superior tática, técnica e fisicamente. O Santa Cruz não se apoiou no regulamento, já que precisava apenas empatar para se classificar, e goleou o adversário por 4 a 0.

Foto: Vinicius Lima

A tranquila vitória começou nos pés do artilheiro Pipico, que aos 33' da primeira etapa abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, Alan Cardoso ampliou. Na segunda etapa, o Santa Cruz não tirou o pé. Pipico, novamente, e Francisco deram números finais à partida e garantiram a Cobra Coral na segunda fase da Copa do Brasil 2021.

O que vem por aí

Foto: Vinicius Lima

Com a classificação, o Tricolor Pernambucano já acumula R$ 1,23 milhão, uma boa quantia visando a disputa da Série C. Na Copa do Brasil, o próximo adversário já é conhecido: será o Cianorte-PR, que avançou após vencer o Paraná por 1 a 0.