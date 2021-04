Sob calor de quase 40ºC, Bangu e Resende ficam no empate pelo Carioca

Sob um calor de 37°C no estádio Laranjão, em Nova Iguaçu, Bangu e Resende ficaram no empate em gols na tarde deste sábado (27) pela sexta rodada do Campeonato Carioca.

Durante toda o primeiro tempo, o Alvirrubro esteve mais perto do gol. Com 61% de posse de bola, o time do técnico Marcelo Marelli criou boas oportunidades, mas pecou demais na conclusão das jogadas. Tímido, o Resende pouco criou na etapa inicial.

No segundo tempo o cenário foi o mesmo. Bangu pressionando e o Resende tentando escapadas rápidas. Mas a tarde de hoje parecia que não era para sair gol. Nunes perdeu grande chance para o Gigante do Vale e Daniel, Geovani e Digão desperdiçaram para o Bangu.

Já nos acréscimos, Igor Bolt teve a chance de garantir a vitória do Resende, mas depois de driblar o goleiro Paulo Henrique, finalizou para fora e perdeu a chance de colocar o time do treinador Sandro Sargentim no G-4.

Classificação e próximos compromissos

Com o empate, o Bangu segue na penúltima colocação no campeonato com cinco pontos. Já o Resende, com oito, ficou momentaneamente na quinta posição.

Na próxima rodada, o Bangu vai enfrentar o Flamengo no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Já o Resende, recebe a Portuguesa no estádio do Trabalhador.