Fortaleza derrota 4 de Julho e assume liderança provisória do Grupo B na "Lampions League"

No jogo que abriu a sexta rodada da Copa do Nordeste, o Fortaleza conseguiu vencer o 4 de Julho em Teresina por 2 a 1 na tarde deste sábado (27). Os três gols foram marcados num intervalo de seis minutos, e a partida, em grande parte de seu tempo sob chuva forte, também contou com várias chances de gols desperdiçadas pelo Colorado.

Primeiro tempo no Albertão foi de um jogo com muitos lances de perigo e equilíbrio. Depois de um começo com os dois times buscando o gol, foi o Fortaleza quem abriu o placar aos 27 minutos, com Éderson. Dois minutos depois, Gustavo Coutinho ampliou. Mas a reação do 4 de Julho também foi vista, também dois minutos após o segundo tento cearense: Índio Potiguar pôs fogo no jogo de novo. Ou seja, três gols em seis minutos em Teresina.

E além dos gols, o Colorado de Piripiri acertou TRÊS bolas nas traves do visitantes (duas delas com o lateral-esquerdo Chico Bala), que acertaram uma vez o travessão de Jailson. Não faltou emoção na primeira parte do confronto.

Depois do intervalo, a partida seguiu com lances perigosos, mas sem efetividade em ambos os lados. Se bem que o 4 de Julho ainda teve um gol anulado de forma equivocada, e ainda teve uma terceira bola na trave por parte do Colorado. O Leão pouco chegou com perigo no segundo tempo.

Como ficam na Copa do Nordeste

A vitória deixa o Fortaleza na liderança parcial do Grupo A, com 11 pontos em seis jogos. Na outra chave, o 4 de Julho fica em sexto, com apenas cinco pontos em cinco partidas. Na próxima rodada, o Leão do Pici joga em casa contra o Bahia e o 4 de Julho visita o CSA.