Dívida do Corinthians em 2020 chega a mais de R$ 950 milhões

Haja dívida, ein?! Neste sábado (27), o Corinthians pôs a público o balanço financeiro referente ao ano de 2020. O documento mostra que atualmente a dívida do clube é já chega a R$ 956,9 milhões, sem os débitos referente à Neo Química Arena.

Ao todo, o documento assinado pela empresa de consultoria RSM tem 50 páginas que detalham as finanças do Timão referente à temporada anterior. Nele, a receita bruta de 2020 foi apontada em R$ 474,3 milhões. Já a dívida de R$ 956,9 milhões, tem R$ 847,215 milhões de passivo circulante e R$ 443,514 milhões de passivo não circulante. O déficit em 2020 foi de R$ 123,3 milhões, sendo R$ 61,7 milhões referentes ao futebol enquanto R$ 61,6 milhões ao clube social.

Isso mostra o quão o time paulista está com as apertadas também para 2021. Isso faz com que a equipe do técnico Mancini não possa contar com reforços de peso ou caros. Sem estar na Libertadores, uma boa grana deixa de entrar nos cofres, dando um tom um pouco mais pessimista às contas do clube.