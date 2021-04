Ramírez diz estar satisfeito com plantel e afirma que Taison está no radar 

O Inter visitou a equipe do Brasil e saiu vitorioso por 2 a 1, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Gaúcho. Os gols do Inter foram marcados por Abel Hernandez e Rodrigo Dourado, Bruno Paraíba descontou para o time da casa. Com essa vitória, Miguel Ángel Ramírez chegou ao seu terceiro jogo no comando do Inter e sua terceira vitória. O técnico falou sobre as dificuldades do jogo e elogiou a equipe do Brasil-RS:

“Sabemos que é muito difícil jogar aqui. Brasil vende a vitória muito caro. Gramado estava ruim. Sabemos que temos que nos adaptar e trabalhar independente do que se apresenta. São 4 vitórias consecutivas”.

O técnico colorado ainda falou sobre mudanças no time titular e sobre a "briga" por posição. Ressaltou a importância da competitividade do elenco e mandou um aviso a todo elenco:

“Hoje alguns podem ser titulares e na próxima podem não estar no nível para isso. E seu companheiro pode estar e ser titular. Paciência. Todos tem que sentir que podem jogar. Plantel precisa ser competitivo”.

Montagem de elenco e reforços

Nos últimos dias, foi noticiado que o meia Taison, que pertence ao Shakhtar, teria assinado um pré-contrato com o Inter e ingressaria no elenco colorado a partir do meio do ano. No entanto, o técnico colorado evitou comentar sobre a possível contratação, no entanto, falou que o ex-jogador do Inter está no radar:

“Taison pertence ao grupo de jogadores que temos interesse e estamos observando."

Sobre a montagem de elenco, Ramírez ressaltou a importância do grupo de jogadores e que está dando minutos a todos para que ele possa analisar e observar quem poderá ser aproveitado durante a temporada:

“Estamos dando minutos a todos para ter argumentos. Somando minutos e partidas, podemos ter argumentos mais sólidos para tomar decisões na montagem do grupo”.

Diferentemente de Taison, o meia-atacante Palacios já foi oficiliazado como reforço do Inter, no entanto, o jogador está junto com a Seleção Chilena e deve retornar somente amanhã para Porto Alegre:

"Eu conto com o Palacios a partir de amanhã, já é jogador do Inter, vem jogando, está em um bom nível físico e acredito que para próxima partida já está disponível.”

Próximo jogo e situação na tabela

O treinador colorado foi questionado sobre o Gre-Nal, que ocorre no próximo domingo (4) e comentou que não pensa sobre o clássico, preferiu focar na próxima partida do Inter o São José, no meio de semana.

"Não penso no Gre-Nal. Temos um jogo em três dias. Depois do São José, vamos pensar nisso. Vamos ver sempre quem são os jogadores que melhor estão”.

O Internacional chegou aos 16 pontos e permanece na liderança de forma isolada. O próximo confronto do colorado é na quarta-feira, contra o São José, no Estádio Beira-Rio, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho.