Primeiro Gre-Nal da temporada põe liderança do Gauchão em jogo

Separados por três pontos na tabela de classificação, a dupla GreNal se enfrenta pela nona rodada do Gauchão, e motivação não falta para ambos os times. Se o Grêmio vê no clássico a oportunidade de ser líder, o Inter busca consolidar o início de trabalho de seu novo treinador.

Tricolor: primeiro o clássico, depois a Libertadores

Às vésperas do primeiro duelo diante do Del Valle pela fase prévia da Libertadores, o Grêmio volta suas atenções ao Gauchão. Tendo poupado o time principal no empate contra o São Luiz na quarta-feira, Renato Portaluppi deve levar a campo um time de maioria titular, sem poder contar com os lesionados Pepê, Geromel e Kannemann.

Quem deve ganhar chance no meio-campo é o chileno Pinares, que ao atender a imprensa exaltou sua vontade de atuar no clássico: "É uma motivação extra. Eu trabalho para dar meu melhor. Quero ter um bom rendimento e ajudar a ganhar a partida e o que vier à frente. Sou consciente da responsabilidade que tenho, mas com muita humildade espero ajudar para conseguir coisas lindas", comentou.

Provável escalação do Grêmio: Brenno; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Diogo Barbosa; Maicon e Matheus Henrique; Alisson, Pinares e Ferreira; Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi.

Inter com dúvida no ataque

Desde que chegou ao Inter, Miguel Ángel Ramirez está em busca da escalação ideal, o espanhol ainda não repetiu formações, o que deixa em aberto várias possibilidade sobre quem possa iniciar o clássico deste sábado. Um dos postulantes à vaga no ataque é Yuri Alberto que se diz polivalente, podendo atuar como típico camisa nove ou como ponta: "Quem toma a decisão é o professor. Tenho entrado nos últimos jogos jogando de ponta, me sinto à vontade, professor passa confiança. Quando entro de centroavante, nos meus últimos dois jogos como titular, fiz dois gols. Estou muito feliz pela confiança que ele (Ramírez) dá. O que importa é estar jogando, o que importa é estar dentro da Arena", relatou.

Provável escalação do Inter: Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson e Maurício; Caio Vidal (Palácios), Guerrero (Yuri Alberto) e Patrick. Técnico: Miguel Ángel Ramirez.