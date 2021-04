Jogo dos opostos: CSA busca liderança do Grupo B contra 4 de Julho

Vindo de derrota diante do Ceará na última rodada, o CSA recebe o 4 de julho, neste sábado (3), no Rei Pelé, em Maceió, às 18h15, pela sétima rodada da Copa do Nordeste 2021. A equipe alagoana quer recuperar a liderança do grupo B

CSA busca ponta

Fazia mais de dois meses que o CSA não sabia o que era perder, mas a sua série invicta chegou ao fim na última rodada da Copa do Nordeste, após ser derrotado por 2 a 0 para o Ceará.

Mesmo com a derrota, o Azulão está em uma posição confortável na tabela de classificação, com nove pontos (duas vitórias, três empates e uma derrota), a equipe está em segundo lugar no grupo B. Dois pontos a menos do que o Fortaleza, que é o líder, e dois acima do Salgueiro, quinto colocado e primeiro time fora da zona de classificação para as quartas de final da competição.

Para o jogo deste sábado, Mozart terá que lidar com alguns problemas. Na partida contra o Vozão, três saíram machucados ainda no primeiro tempo, os laterais Cristovam e Vitor Costa, e até então aguardam o resultado dos exames e possivelmente serão desfalques para a partida.

Também há uma dúvida em relação ao goleiro Thiago Rodrigues, que sofreu uma pancada no rosto e aguarda para saber se pode ou não jogar diante do 4 de julho.

Provável escalação do CSA: Darley; Norberto, Filemon, Lucão e Silas; Geovane, Marquinhos e Gabriel; Marco Túlio, Rodrigo Pimpão e Dellatorre.

CSA buscando a liderança! ✅

4 de Julho querendo aproximar do G4! ✅

Você acompanha esse jogão no @NordesteFC__ ✅ pic.twitter.com/tCetbg7JgJ — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) April 2, 2021

4 de julho ainda sonha com G-4

Após ficar quatro partidas sem vencer (três derrotas e um empate), o 4 de Julho aproveitou o duelo contra o Altos na última quarta-feira (31), para se recuperar em grande estilo. Aplicando uma goleada de 4 a 0. O jogo, no entanto, não foi pela Copa do Nordeste, mas sim pelo Campeonato Piauiense.

No estadual, o time avançou para sete pontos (duas vitórias, um empate e duas derrotas). Porém, na quarta colocação, ainda está fora da zona que leva para as finais. Ela é fechada pelo River, segundo colocado, que tem três pontos a mais. Também já realizou um jogo a mais. Na Copa do Nordeste, sua situação também não é uma das melhores.

Com cinco pontos (uma vitória, dois empates e duas derrotas), o 4 de Julho é o penúltimo colocado do grupo A. São quatro pontos a menos do que o Sampaio Corrêa, quarto colocado e último na zona de classificação para as quartas de final. Porém, um jogo atrasado para cumprir, onde enfrenta o ABC, em Natal, na quarta-feira(7).

Para o confronto deste sábado, a equipe terá alguns desfalques, a sorte é que o goleiro Jailson, que deslocou o dedo mínimo da mão direita no jogo de quarta-feira contra o Altos, estará de volta. Já o volante Vitor Recife, com lesão no joelho, é outra baixa esperada para o confronto. A lista tem ainda os lesionados Rômulo (volante) e Eltinho (atacante) e Tiago (goleiro), Diguinho (lateral-esquerdo), Caio (zagueiro) e Esdras (volante) e Pica Pau (atacante), em isolamento social.

Provável escalação do 4 de julho: Jaílson; André Victor, Marcelo, Gilmar Bahia e Chico Bala; Wilsinho, Edinaldo e Hiltinho; Ted Love, Índio Potiguar e Dudu Beberibe.

Arbitragem

Árbitro: Leonílson Fernandes Trigueiro Filho (RN)

Assistente 1: Jean Marcio dos Santos (RN)

Assistente 2: João Henrique Queiroz da Silva (RN)

Quarto árbitro: Helder de Aquino (RN)