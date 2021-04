Avaí bate Metropolitano fora de casa e volta a vencer no Catarinense

O Avaí fez as pazes com a vitória e bateu o Metropolitano fora de casa. Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Catarinense, Serrato marcou e garantiu os três pontos para o Leão da Ilha.

Com a vitória, a equipe chega aos 11 pontos e fica na sexta colocação na tabela. O Metropolitano tem cinco e ocupa a 11ª posição.

No próximo jogo, o Avaí enfrenta o Joinville, às 21h30 da quarta-feira, na Ressacada. O Metropolitano joga com o Criciúma, no Heriberto Hülse, às 16h de domingo.

O jogo

Na primeira etapa, as equipes não foram muito criativas e pouco fizeram no ataque. Aos quatro minutos, Serrato deixou para Gabriel, que soltou o chute, mas o goleiro Martin Becker espalmou. Aos 12, Luan Silva quase marcou contra, após dar chutão, mas Glédson estava atento. Aos 32, o goleiro do Avaí novamente apareceu para salvar, depois de chute forte de França, Glédson espalmou, afastando o perigo.

No segundo tempo, mais uma vez o time visitante começou assustando. João Vitor recebeu na área, dominou e chutou, mandando ao lado do gol. Aos 14 minutos, foi a vez do Metropolitano arriscar em chute de Eberê, que passou também pelo lado. Na sequência, Gabriel recebeu pela direita e soltou a bomba para boa defesa de Martin Becker.

O único gol da partida saiu aos 22 minutos, dos pés de Marcos Serrato. Gabriel ajeitou e o volante do Avaí mandou o canto direito, contando com falha do goleiro do Metropolitano.