Cruzeiro volta a marcar, vence e empurra Boa Esporte para última colocação

Alívio! O Cruzeiro encontrou o caminho das redes após dois jogos em branco. Com gol de Rafael Sóbis, o time cinco estrelas venceu o Boa Esporte por 1 a 0, no Melão, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.

Apesar do ritmo lento, devido ao calor, a Raposa tomou as iniciativas e buscou o jogo, trocava passes e abusava das jogadas pelas beiradas do campo, mas se precipitava com a tomada de decisões - algo recorrente. Para frear o ímpeto dos visitantes, o Boa arriscava em faltas perto da sua área. Em uma delas, aos 20’, Rafael Sóbis cobrou de forma colocada, a bola passou por todos e Carlos Miguel viu a redonda morrer nas redes.

Aliás, este foi o primeiro gol realizado dentro dos 45 minutos iniciais. Todos os outros ocorreram na parte final.

Na volta do intervalo, o Cruzeiro teve grande chance de ampliar. Matheus Barbosa encontrou Bruno José em ótima posição dentro da área. Ele bateu cruzado, Carlos Miguel espalmou. Sóbis pegou o rebote, mas a estrela do goleiro brilhou novamente. Logo, o ritmo do time estrelado caiu.

Os mandantes chegaram com perigo, porém, faltou calibrar a pontaria. Aos 35’, Guilherme Escuro cobrou escanteio no meio. Jefferson desviou, Fábio caiu e evitou o empate.

Com o resultado, o Cruzeiro figura o terceiro lugar, tendo 11 pontos, mas pode ser ultrapassado em caso de vitória da Caldense. Já o Boa Esporte é o último colocado, com quatro.