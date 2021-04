Com Oberdan em campo, FC Cascavel vence e assume liderança do Paranaense

O meia Oberdan esteve em campo neste domingo, quando o FC Cascavel venceu o Athletico-PR por 2 a 1, em jogo adiado pela terceira rodada do Campeonato Paranaense.

"Estamos bem felizes com o resultado porque merecíamos. Foi um jogo difícil, mas conseguimos nos impor e agora precisamos nos manter no topo da tabela", falou o volante.

Com a vitória, o FC Cascavel está na liderança do Campeonato Paraense, com 13 pontos somados. Na quinta-feira (8), Oberdan retorna aos gramados, pelo FC Cascavel diante do Rio Branco-PR.