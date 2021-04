Iury comenta bom início do CSA e projeta crescimento no clube durante temporada

Em bom momento com a camisa do CSA, o atacante Iury, revelado nas divisões de base do Avaí, e com passagens pelo futebol ucraniano, árabe e japonês, falou sobre o crescimento que teve nas últimas semanas desde que chegou ao Azulão. Para ele, isso é consequência de um trabalho forte que vem fazendo.

“Estou muito motivado com esse início aqui no clube. Venho me dedicando ao máximo no dia a dia para continuar melhorando meu rendimento em campo. Agora é manter um ritmo forte para evoluir ainda mais nas próximas semanas", disse.

Segundo o jogador, a equipe tem potencial para crescer.

“Temos um grupo em formação. Estamos evoluindo e melhorando nosso desempenho em campo. Agora é buscar manter um ritmo forte para crescermos ainda mais na temporada", falou.