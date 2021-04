Só falta assinar: Tchê Tchê chega em Belo Horizonte até terça-feira para reforçar Atlético-MG

Tchê Tchê se aproxima cada vez de fechar contrato com Atlético-MG para 2021. De acordo com informações da rádio Itatiaia, o jogador é esperado até terça-feira (6) para assinar com o Galo. A VAVEL Brasil entrou em contato com dirigente do time mineiro e foi confirmado que as conversas estão bem avançadas.

Atlético e São Paulo trocam documentos para que o jogador assine o contrato de empréstimo até o fim da temporada. O nome de Tchê Tchê foi um pedido exclusivo do treinador Cuca, que, de acordo com informações de bastidores, apontou o volante como futura peça importante para o time de Belo Horizonte conquistar bons resultados.

O técnico e o meio-campista se conhecem desde 2016, quando trabalharam juntos pela primeira vez no Palmeiras. Já em 2019, os dois voltaram a se encontrar no São Paulo. Na época, Cuca também pediu a contratação do jogador que estava no Dínamo de Kiev, da Ucrânia.