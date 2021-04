Soteldo entra na mira do Grêmio

Para dar um gás na formação do elenco para 2021, o Grêmio busca no mercado um nome que possa causar impacto. Depois de desistir de Borré, do River Plate, o clube gaúcho parte para cima do meia-atacante Yeferson Soteldo, do Santos, que pode ser a opção para elevar o nível do time de Renato Portaluppi.

Porém, não é uma tarefa fácil tirar o jogador venezuelano do Alvinegro Praiano. Aos 23 anos de idade, ele tem contrato até o fim de 2023 com o Peixe, e o Tricolor Gaúcho sabe que terá que desembolsar cinco milhões de dólares (cerca de R$ 28,5 milhões na cotação atual) para comprar 50% dos direitos econômicos do jovem.

Ainda há outro empecilho que o Grêmio pode ter é em relação à última negociação de Soteldo: falta o Santos pagar uma parte de tudo o que deve ao Huachipato, do Chile, e chegou a ser punido por isso, ficando impossibilitado de contratar. Dessa forma, os trâmites do Tricolor para ter o meia-atacante precisam ser muito bem elaborados para convencer a diretoria santista.