Após eliminação na Copa do Nordeste, Jair Ventura não é mais técnico do Sport

Na manhã desta segunda-feira (5), o Sport comunicou oficialmente a demissão do técnico Jair Ventura. O início de temporada vem sendo bem conturbado (12 jogos com apenas 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas), e o estopim foi a goleada por 4 a 0, diante do Ceará, sendo eliminado na fase de grupos da Copa do Nordeste.

O técnico foi contratado em agosto do ano passado e conseguiu manter a equipe na Série A do Campeonato Brasileiro, terminando na 15ª posição. Porém, nessa temporada, o Sport foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, pelo Juazeirense, e na primeira fase da Copa do Nordeste.

Sob o comando do Leão, Jair Ventura acumulou 45 partidas, sendo 14 vitórias, 8 empates e 23 derrotas, tendo apenas 37% de aproveitamento. Com a demissão do treinador, os auxiliares César Lucena e Emílio Faro, juntamente com o técnico do Sub-20, Ricardo Severo, irão conduzir a equipe como interinos.