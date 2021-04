De casa nova! Vanderlei deixa Grêmio e acerta com Vasco

Na noite deste domingo (04), o Vasco oficializou a contratação do goleiro Vanderlei. Aos 37 anos, o jogador troca o Grêmio para ser a sexta contratação do Cruzmaltino na temporada 2021, visando a reformulação do elenco para a disputa da Série B.

Vanderlei disputava posição com Paulo Victor no Tricolor Gaúcho e não conseguia ter uma boa sequência de jogo ultimamente. Com a saída de Fernando Miguel para o Atlético-GO, ele chega ao Gigante da Colina para assumir a titularidade. O contrato é válido até o fim da temporada.

O Vasco da Gama acertou a contratação do goleiro Vanderlei para a temporada 2021.



Sejam bem-vindo ao Gigante da Colina.



Mais informações em nosso site oficial.



👉🏽 https://t.co/0tIhLy7I8s#VascoDaGama https://t.co/PNXgS56LqB pic.twitter.com/hoUtP1aljF — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 5, 2021

Nascido em Porecatu, no Paraná, Vanderlei começou profissionalmente sua carreira no Paranavaí, mas conquistou a projeção nacional quando desempenhou bom trabalho no Coritiba. Foi contratado pelo Santos em 2015 e tornou-se destaque da posição. Em 2017, foi eleito o melhor goleiro do Brasileirão nas premiações da CBF e do Bola de Prata. Depois, deixou o time paulista em 2019 para jogar no Grêmio, onde permaneceu até semana passada.