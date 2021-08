Desempenho de Giuliano faz Corinthians evoluir na temporada; confira números

O Corinthians vem tendo uma boa sequência na temporada, ao ficar três jogos sem derrotas, conquistando duas vitórias e um empate diante do Santos.

Um dos responsáveis por essa boa fase, é o meio-campista Giuliano, que nos jogos em que esteve em campo, o mesmo deu uma assistência, quatro passes decisivos. O número que mais impressiona é o de passes certos, são 127 acertos de 135 tentativas no quesito, uma porcentagem de 94% de precisão.

A melhora do time fica mais visível quando olhamos para o aproveitamento da equipe antes e após a entrada do meia. Nos últimos quatro jogos sem ele, foram duas derrotas, um empate e apenas uma vitória, um aproveitamento baixo de 33,3%. Com Giuliano em campo, a produção ofensiva do Corinthians evoluiu, isso se mostra no aproveitamento de chutes em direção ao gol que subiu de 28% de para 50% nos últimos três jogos com o atleta.

O camisa 11 é um dos principais reforços da equipe alvinegra nessa temporada, juntamente com o meia Renato Augusto, com a iminente chegada de Roger Guedes e também com a possível vinda do ponta direita William, cria da base alvinegra com grande passagem na Europa e também na seleção brasileira