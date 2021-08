Paredão azulino: Michael resolve problema na meta do Confiança em poucos jogos

O torcedor do Confiança, mesmo com a permanência na Série B ano passado, sempre se queixou da posição de goleiro do time. Rafael Santos, que é um dos líderes do time e ex-capitão, não passou a confiança ideal, Jean Drosny, que já foi embora, menos ainda. Porém, em pouco tempo o problema foi resolvido.

Natural de Serranópolis do Iguaçu, no Paraná, e atualmente com 26 anos de idade, Michael Fracaro, que pertence ao Atlético-MG, chegou ao clube ainda na base. Passou por Grêmio Novorizontino e Paços Ferreira, de Portugal, sendo emprestado nos anos 2016 e 2020, respectivamente, até chegar ao Confiança, em julho.

Lucas Almeida/AD Confiança

Na primeira partida com a camisa proletária, diante do Náutico, fez cinco defesas na partida, sendo ao menos quatro difíceis. Nesta partida, ficou com nota 8.4 de acordo com dados do site SofaScore. Posteriormente, diante da Ponte Preta, mais quatro defesas, com nota 6,4 por ter sofrido quatro gols na partida. Porém, sem falhas.

Seguindo adiante, ante Remo e Cruzeiro, notas 7,6 e 7,3, respectivamente. Somando os dois confrontos, 11 defesas no total. Nos dois jogos o Confiança foi derrotado. 2 a 1 diante dos paraenses e 1 a 0 para o Cruzeiro. Sem as defesas do paranaense os resultados poderiam ter sido ainda mais elásticos, apesar de ter cometido o pênalti (bem polêmico) que resultou no gol da vitória dos mineiros, convertido por Marcelo Moreno.

Todos os dados resultam em nota média de 7,42, cinco defesas por jogo, ótima pontuação para um goleiro atuando no vice lanterna da competição.

Parceria duradoura

O arqueiro é mais um atleta que chega ao Dragão do Bairro Industrial por meio da parceria firmada entre Atlético-MG e Confiança. Na Série B do ano passado já houve um grande destaque que foi o volante Guilherme Castilho. Este ano o meia Bruninho vinha alcançando grande destaque, sendo o artilheiro do time, mas foi chamado de volta pelo clube mineiro para ser repassado por empréstimo ao Juventude.

Se a fase não é das melhores, refletindo na terceira pior campanha da Série B nos últimos oito anos, ao menos o torcedor proletário pode sentir a segurança na posição de goleiro. Sendo otimista, pode ser um ponto de partida para uma possível recuperação da equipe, visto que todo time que pretende ter sucesso começa com um bom goleiro.