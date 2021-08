Jean Patrick celebra boa fase vivida no CRB e reforça luta para permanecer no G-4

Em ótimo momento no CRB, o meia Jean Patrick destacou o desejo de todos em fazer uma boa sequência nestes próximos meses. Segundo o atleta, a meta do elenco alvirrubro é crescer de produção neste ano.

“Nossa ideia é fazer um bom segundo turno da Série B. O grupo está muito motivado para isso. Estamos trabalhando para que as coisas saiam como estamos planejando. Estamos muito focados e motivados", afirmou o jogador.

De acordo com o atleta, sua fase tem sido muito especial.

“Estou feliz por estar podendo ajudar e por estar evoluindo no dia a dia. Vou continuar me dedicando muito para melhorar meus números com a camisa do clube nestes próximos meses”, falou.