Em busca da recuperação na Série B, Confiança terá sequência crucial de jogos em casa

Ocupando a 19ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B com apenas 13 pontos conquistados em 20 jogos disputados, o Confiança entra em campo às 17 horas dessa quinta-feira (26) para enfrentar o Goiás na Arena Batistão, em Aracaju/SE. Este será o primeiro confronto da sequência que será disputada em solo sergipano.

Se precisa de uma arrancada para tentar se salvar do rebaixamento, o Confiança tem uma boa notícia pela frente. Dos próximos seis jogos a serem disputados, quatro serão em casa. O primeiro desafio é diante do Goiás, equipe que o azulino nunca venceu e sequer marcou gols em três jogos disputados.

Rosiron Rodrigues/Goiás EC

O segundo é logo depois, diante do CRB na quarta-feira (1º) às 19h. Lembrando que, assim como o time goiano que ocupa a terceira colocação, os alagoanos também estão no G-4, atualmente na vice-liderança.

Nos dois jogos restantes em casa, o Dragão vai receber o Sampaio Corrêa no próximo dia 18 e o Operário no próximo dia 25. Ambas as partidas serão disputadas em sábados consecutivos, ainda sem confirmação de horário por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). De qualquer forma, são mais dois confrontos dificílimos diante de equipes que brigam na parte superior da tabela de classificação.

Enfim, fora de casa, irá enfrentar o Brasil de Pelotas no feriado de 7 de setembro, entre os jogos contra o CRB e Sampaio Corrêa, às 11 horas da manhã, e o Vila Nova no próximo dia 21, ainda com horário a ser confirmado. Se quiser almejar a salvação para se manter na segunda divisão nacional, o azulino precisará pontuar contra os dois adversários, que também se encontram na zona de rebaixamento.

Retrospecto em cada confronto

De acordo com dados provenientes do site oGol, o Confiança nunca venceu o Goiás e nunca conseguiu marcar diante do time goiano. Foram apenas três jogos entre eles até aqui, com sete gols marcados para o esmeraldino.

Contra o CRB são mais jogos. Até agora foram 19 embates com vantagem dos alagoanos: 11 vitórias, contra quatro do Confiança e mais quatro empates somados. Em solo sergipano, o equilíbrio reina. São quatro vitórias para cada e três empates.

Diante do Sampaio Corrêa já aconteceram 12 confrontos. São seis triunfos dos maranhenses, quatro empates e apenas duas vitórias dos sergipanos. Jogando em Sergipe, algo preocupante: A Bolívia Querida nunca foi derrotada em cinco jogos disputados. Tem três vitórias e dois empates a seu favor.

Por fim, contra o Operário, são três jogos já disputados e nada de vitórias. Dois empates e uma vitória dos paranaenses, sendo o único triunfo justamente quando atuou como visitante.