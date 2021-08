Paulo Victor destaca trabalho intenso no Vitória e avalia returno da Série B

Após vestir a camisa do Vitória no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o atacante Paulo Victor falou sobre o desejo de continuar evoluindo com a camisa do Leão. Segundo o jogador, a meta é estar no grupo principal rubro-negro neste segundo semestre.

“Estou feliz com a evolução que tive nas últimas semanas. Tenho trabalhado muito para ajudar o clube nesta sequência da temporada e estou muito motivado. Venho em um ritmo forte nos treinos e buscando minha oportunidade. A confiança é grande. Espero fazer um grande segundo semestre com todos”, afirmou.

O atleta revelou que o Leão tem tudo para melhorar seus números na Série B.

“O Vitória é um clube gigante, com uma torcida que sempre está presente. Tenho certeza de que o grupo conseguirá dar a volta por cima na Série B para brigar na parte de cima da tabela da competição”, falou.