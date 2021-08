Fluminense e Atlético-MG se enfrentam pela segunda vez seguida, agora pela Copa do Brasil

Fluminense e Atlético-MG se enfrentam nesta quinta-feira (26), no Engenhão, às 21h30. O duelo é válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. A VAVEL Brasil acompanha todos os lances em tempo real.

Ao todo, foram 70 jogos entre as equipes, com vantagem para o Atlético-MG. Já que foram 28 vitórias, contra 19 do Fluminense. Além disso, houve 23 empates.

O último duelo ocorreu na última segunda-feira (23), em São Januário, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes empataram, em 1 a 1. Fred, de pênalti, abriu o placar para o Tricolor, enquanto Eduardo Sasha empatou, no fim.

Arias e Caio Paulista aumentam opções de ataque

O Tricolor eliminou o Criciúma nas quartas de final. No jogo de ida, a equipe catarinense venceu, por 2 a 1. Abel Hernández, de pênalti, descontou para o Fluminense. No jogo de volta, no Maracanã, a equipe carioca venceu, por 3 a 0, com gols de Manoel, Luiz Henrique e Gabriel Teixeira.

Regularizado, o colombiano Jhon Arias pode fazer sua estreia pelo Fluminense. Outra boa notícia é o retorno de Caio Paulista, que está recuperado de lesão. No entanto, os dois devem começar no banco de reservas. Com isso, a tendência é que o técnico Marcão repita o time que entrou em campo na segunda-feira.

Provável escalação: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Martinelli e Yago; Lucca, Luiz Henrique e Fred.

Sem Nathan Silva, Réver e Igor Rabello brigam por vaga na zaga do Atlético-MG

Nas quartas de final, o Galo eliminou o Bahia. No jogo de ida, no Mineirão, o Atlético-MG venceu, por 2 a 0. Hulk e Zaracho marcaram os gols. No jogo de volta, a equipe baiana até venceu, por 2 a 1, mas a vaga ficou com os mineiros por conta do saldo de gols. Vargas descontou para o Galo.

O técnico Cuca ainda não poderá contar com o volante Jair e o lateral-direito Mariano, ambos com lesão muscular na parte posterior da coxa direita. Quem também está fora é o zagueiro Nathan Silva, que já atuou na competição pelo Atlético-GO. Dessa forma, Réver e Igor Rabello brigam pela vaga na zaga titular.

Provável escalação: Everson; Guga, Réver (Igor Rabello), Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Matías Zaracho e Nacho Fernández; Savarino, Vargas e Hulk.

Arbitragem

O árbitro Anderson Daronco (RS) comanda a partida. Seus assistentes serão Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS). O responsável pelo VAR será Daniel Nobre Bins (RS).