Autor do gol da vitória do Náutico sobre o CSA, Vinícius comemora: “Nossa retomada”

O Náutico venceu o CSA nesta terça-feira (24), no Rei Pelé, em jogo válido pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado positivo deu fim à sequência de cinco derrotas seguidas do Timbu na competição. Vinícius, atacante e capitão da equipe, marcou o gol da partida, no segundo tempo.

“Foi a nossa retomada. Foi muito importante. Para o nosso time, até os empates eram como se fosse derrotas. E depois a sequência de derrotas que nós tivemos foi muito duro e a gente se fechou. Como sempre fomos, fechados, e nos fechamos mais ainda, corrigimos todos os detalhes. Hoje foi um jogo de retomada e detalhes. Se tiver que ter detalhes, que seja a nosso favor” disse.

A partida, que marcou o início do segundo turno para as equipes, também foi a estreia do técnico Marcelo Chamusca no comando do Náutico. O treinador assumiu o posto após Hélio dos Anjos entregar o cargo diante do momento que a equipe atravessava.

Com a vitória, o Náutico chegou aos 33 pontos, subiu para a sexta posição, e voltou à briga pelo G-4. Inclusive, agora possui a mesma pontuação do Avaí, última equipe na zona de classificação para a elite do futebol. No entanto, perde no saldo de gols (7 x 5).

O próximo compromisso do Timbu é contra o Vitória, no domingo (29). O duelo, válido pela 21ª rodada da Série B, será nos Aflitos, às 16h. Caso vença mais uma partida, a equipe pode voltar ao G-4.