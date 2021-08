São Paulo recebe Fortaleza em jogo de ida nas quartas da Copa do Brasil

Pelas quartas de final da Copa do Brasil, o São Paulo encara o Fortaleza nesta quarta-feira (25), às 21h30, no Estádio do Morumbi. Para chegar nas quartas de final o tricolor paulista eliminou o 4 de Julho na terceira fase e o Vasco nas oitavas. Já o Leão veio da primeira fase, passando por Caxias, Ypiranga, Ceará e CRB.

Superando uma eliminação

O São Paulo passou recentemente pela eliminação na Libertadores para o rival Palmeiras e busca se recuperar com uma classificação na Copa do Brasil. E na última partida o tricolor conseguiu uma vitória fora de casa contra o Sport, por 1 a 0, com gol de Pablo.

A situação de lesões no elenco dos comandados de Crespo continua sendo um problema. Para essa partida o técnico não terá Arboleda, Welligton, Marquinhos e Willian, todos lesionados.

E Crespo comentou sobre os problemas físicos da equipe: “É uma situação que temos que conviver há muito tempo. Estamos em um período de reconstrução, e isso quer dizer tudo. Seguramente vamos tomar decisões no futuro para melhorar, construir, não só no nível técnico, mas na estrutura. Isso deve acontecer. Devemos esperar que essas coisas comecem a acontecer. Não vamos resolver isso hoje. Não vai acontecer porque há muito tempo o São Paulo deve melhorar no nível de estrutura. Acho que vamos fazer um bom projeto para o futuro”.

🎥 Preparação para o primeiro duelo das quartas de final da @CopadoBrasil!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/keXQuoo72N — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 24, 2021

Com esses desfalques, o tricolor deve ir com o seguinte time para campo: Volpi, Daniel Alves, Bruno Alves, Miranda e Léo; Liziero, Nestor e Vitor Bueno; Rigoni, Rojas e Pablo.

Para passar por mais uma fase

Vindo da primeira fase, o Fortaleza já se provou muitas vezes, principalmente eliminando seu arquirrival Ceará. E para o confronto frente ao São Paulo, o Leão vem de um empate fora de casa contra o Juventude. Marcelo Benevenuto abriu o placar e Ricardo Bueno empatou.

Tinga, que completou 200 jogos com a camisa do Fortaleza, comentou como acha que será a partida contra o São Paulo: “A gente sabe da dificuldade que vai ser. A equipe do São Paulo é muito qualificada. Vem de uma eliminação em Libertadores. Eles vão fazer o máximo por essa vaga. É uma decisão para nós. Uma marca histórica para o clube. Temos que fazer um grande jogo. Sabemos da postura que vai ter o São Paulo: muita posse de bola, trabalhar muito bem, querer infiltrar”.

E diferentemente de Crespo, Vojvoda terá apenas um desfalque para a partida: Marcelo Benevenuto, pois o zagueiro já atuou pelo Botafogo na competição e não pode atuar por mais um time na Copa do Brasil.

Com isso, o possível time do Leão que irá a campo é: Marcelo Boeck, Tinga, Jackson e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Éderson, Matheus Vargas e Lucas Crispim; Robson e David.

Arbitragem e transmissão

Com todo o trio vindo de Goiás, Wilton Pereira Sampaio apitará a partida, com o auxílio de Fabricio Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires. O VAR terá comando de Wagner Reway, da Paraíba.

O jogo terá transmissão da TV Globo, mas apenas para São Paulo e Ceará, além do Sportv 3 na TV fechada e Premiere no pay-per view, mas você pode acompanhar todos os lances no tempo real aqui na VAVEL Brasil!