Diretor do Fluminense nega proposta do Vasco por Nenê

Na tarde desta quarta-feira (25), o jogador do Fluminense, Nenê, teve seu retorno especulado no Vasco, já que possivelmente estaria insatisfeito no seu clube. Segundo informações obtidas pelo jornalista Lucas Pedrosa, o Diretor Executivo tricolor, Paulo Angioni, foi claro e negou uma possível proposta.

A informação é do repórter Lucas Pedrosa.

Perguntei ao diretor executivo do Fluminense, Paulo Angioni, sobre algum tipo de proposta do Vasco por Nenê ou se rolou alguma movimentação do jogador para pedir a saída do Tricolor. Curto e grosso, o profissional respondeu:



“Não !!!!”. — Lucas Pedrosa (@pedrosa) August 25, 2021

Além disso, a Assessoria de Comunicação do clube da Colina informou que em nenhum momento o assunto foi colocado em pauta na reunião do CEO Luiz Mello com um integrante da torcida organizada Força Jovem.

O atleta chegou ao Vasco em 2015 e disputou 129 partidas até 2018, quando se transferiu para o São Paulo. Durante sua passagem no Cruz-maltino, ele marcou 42 gols.

No Fluminense desde 2019, Nenê foi artilheiro na temporada de 2020 com um total de 20 gols. Nesta temporada, o meia já participou de 35 jogos, mas perdeu a titularidade nas últimas partidas.