Maílson prioriza evolução do Gama nas últimas rodadas da Série D

Titular no Gama, o atacante Maílson quer intensidade da equipe nas próximas partidas da Série D do Campeonato Brasileiro. Segundo o atleta, o grupo tem tudo para evoluir nestas próximas semanas.

“Estamos nos dedicando para melhorarmos nosso desempenho em campo nestas próximas rodadas. Temos que nos empenhar para conquistarmos os resultados que estamos buscando nestas próximas partidas”, afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, sua ideia é fazer uma grande sequência com todos.

"Estou crescendo e melhorando meu desempenho em campo na temporada. Isso me deixa feliz. Tenho trabalhado muito no dia a dia para evoluir com todos", disse.