Em duelo de artilheiros, líder Coritiba recebe Botafogo pela Série B

Às 21h30 desta sexta-feira (27), o Coritiba recebe o Botafogo no Couto Pereira, em jogo válido pela 21ª rodada da Série B 2021. O jogo é de grande importância para as duas equipes. O Coxa busca se manter na liderança do campeonato, já o Glorioso pretende entrar no G-4 da competição.

Classificação

O Coritiba é o líder isolado da Série B, com 39 pontos, um a mais que o vice-líder Goiás. O Botafogo se encontra na sétima colocação, com 32 pontos, apenas um ponto atrás do quarto colocado, o Guarani.

Artilheiros

Léo Gamalho (Coritiba) e Chay (Botafogo) são as maiores esperanças das equipes para balançar as redes do Couto Pereira. O atacante do Coxa possui dez gols e é o vice-artilheiro da Série B, o Chay aparece logo atrás, com oito gols. O artilheiro é o atacante Edu, do Brusque, com 11 feitos.

Primeiro turno

O Botafogo levou a melhor no duelo, disputado pela 2ª rodada, no Nilton Santos. Na ocasião, a equipe carioca venceu por 2 a 0, com gols de Marco Antônio e do artilheiro Chay.

Prováveis escalações

Gustavo Morínigo, treinador do Coritiba, não deve ter maiores problemas ao escalar sua equipe para o confronto. O comandante só terá dois desfalques, que já eram esperados pela comissão técnica. Edson Carioca e William Alves, que já não atuaram mas últimas partidas, são as únicas baixas diante do Botafogo.

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Val e Robinho; Waguininho, Igor Paixão e Léo Gamalho.

Já pelo lado do Botafogo, a tarefa do treinador Enderson Moreira é um pouco mais complicada. O comandante não poderá contar com o atacante Diego Gonçalves e com o lateral esquerdo Hugo. O atacante sofreu uma lesão no quadril e deve voltar num período entre quatro a seis semanas. A situação do Hugo é mais delicada. O lateral fraturou a clavícula, durante um treino realizado no Nilton Santos, e deve desfalcar a equipe por três meses.

Enderson Moreira treinou a equipe com Jonathan Silva na lateral-esquerda e com Warley mais avançado.

Provável escalação do Botafogo: Diego Loureiro; Daniel Borges, Carli, Kanu, Jonathan Silva; Pedro Castro, Barreto; Marco Antônio, Chay, Warley; Rafael Navarro.