Carlos Eduardo busca retorno à titularidade no Sport e destaca potencial do elenco

Brigando por uma vaga na equipe titular do Sport, o goleiro Carlos Eduardo, falou sobre o desejo de crescer de produção com o elenco rubro-negro nas próximas semanas. Segundo o jogador, a meta é evoluir e fazer um grande segundo semestre no clube.

“Venho trabalhando muito no dia a dia para continuar crescendo de produção e para ajudar o Sport neste segundo semestre. Não tem faltado entrega e motivação da minha parte para que eu possa evoluir com a camisa do clube", afirmou.

Para Eduardo, o elenco vai com tudo para melhorar o desempenho em campo em 2021.

"Temos um ótimo elenco e em condições de fazer um grande segundo semestre. Só depende da gente agora. Estamos muito motivados", disse.