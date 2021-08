Sport e Chapecoense se enfrentam na Ilha do Retiro em duelo pela fuga do Z-4

Duas equipes com a mesma missão: fugir da zona do rebaixamento. Neste sábado (28), Sport e Chapecoense se enfrentam na Ilha do Retiro, em Recife, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão tem novo comandante e tenta reencontrar o caminho das vitórias. Já o time catarinense, por sua vez, ainda busca seu primeiro resultado positivo na competição.

Na classificação, a situação dos times é similar. Leão e Verdão aparecem nas últimas colocações. O Sport é o 18º e soma 15 pontos, nove a mais que a Chape, lanterna da competição. No último fim de semana, a equipe rubro-negra perdeu fora de casa para o Flamengo, enquanto a Chapecoense empatou com o Atlético-GO em Goiânia.

Sport com comando interino

A derrota para o Flamengo causou a demissão de Umberto Louzer do comando técnico do Sport e a diretoria rubro-negra recorreu ao mercado Sul-Americano para encontrar o substituto. Trata-se do paraguaio Gustavo Florentín, de 43 anos, que desembarca na capital pernambucana na manhã deste sábado e não comandará a equipe diante da Chapecoense.

Com isso, Ricardo Severo, técnico do sub-20, estará na beira do gramado nesta noite para comandar o Leão. André e Paulinho Moccelin são desfalques, enquanto Gustavo, Tréllez e Everaldo voltam a ficar à disposição.

Assim, a provável escalação do Sport tem a seguinte formação: Maílson; Hayner, Sabino, Pedro Henrique e Sander; Marcão Silva, Zé Welison e Hernanes; Thiago Neves, Everton Felipe (Everaldo) e Mikael.

Ainda em busca da primeira vitória

Se o Sport vai ter novidades na beira do gramado, a Chapecoense também terá. Expulso contra o Atlético-GO, no último fim de semana, Pintado não estará na beira do gramado. Desta forma, caberá ao auxiliar Dino Camargo a missão tentar conduzir o Verdão para a primeira vitória na competição diante do Sport, fora de casa.

Sobre a equipe que iniciará o jogo, Pintado confirmou, em entrevista coletiva, que vai manter o sistema defensivo com Joílson e Jordan formando a dupla de zaga. A dúvida está no setor de meio-campo. Léo Gomes e Ravanelli disputam a vaga de Anderson Leite, diagnosticado com lesão muscular.

O provável time titular tem a seguinte formação: Keiller; Matheus Ribeiro, Joílson, Jordan e Busanello; Alan Santos, Léo Gomes (Ravanelli) e Denner; Mike, Bruno Silva e Anselmo Ramon.

Arbitragem

Trio goiano para o duelo entre Leão e Verdão. Jefferson Ferreira de Moraes será o árbitro, sendo auxiliado por Cristhian Passos Sorence e Edson Antônio de Sousa. O VAR terá o comando de Elmo Alves Resende Cunha, também do Goiás.