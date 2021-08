Sem vencer há três jogos, Santos busca recuperação diante do embalado Flamengo

Para buscar uma recuperação após uma série de tropeços, o Santos recebe o Flamengo, na Vila Belmiro, neste sábado (28), às 19h (de Brasília), em jogo válido pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro Praiano vem de três jogos sem vencer na competição, enquanto o embalado Rubro-Negro busca se aproximar do líder.

Para pôr fim na sequência negativa

O Santos não vence há três jogos no Campeonato Brasileiro e vem de derrota diante do Athletico-PR por 1 a 0, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Peixe além de não estar demonstrando resultados, também não vem jogando bem e há uma pressão por parte de alguns torcedores em relação ao trabalho do técnico Fernando Diniz. O time santista está em 11º lugar na tabela de classificação, com 22 pontos somados.

Para tentar pôr fim na sequência de tropeços, o Alvinegro recebe o embalado Flamengo, na Vila Belmiro, mas segue com uma lista de desfalques para o jogo. Kaiky, com lesão de grau 2 na coxa, Luiz Felipe, com edema na coxa, Vinicius Zanocelo, com lesão de grau 1 na coxa, Sandry e Jobson, em processo de recondicionamento físico, Marinho, com hematoma na coxa, e John e Kevin Malthus, em recuperação após cirurgias no joelho.

Os reforços Jandrei, Emiliano Velázquez, Diego Tardelli e Léo Baptistão ainda não estão em condições físicas e/ou burocráticas. Augusto é opção pela primeira vez, assim como Luizinho, meia ex-Coritiba que chegou para o sub-23.

Provável escalação do Santos: João Paulo, Madson, Robson, Wagner Palha e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota, Carlos Sánchez e Gabriel Pirani; Lucas Braga e Marcos Leonardo.

G-4 é logo ali!

Por outro lado, o Flamengo apesar de vir de um empate diante do Ceará na última rodada do Campeonato Brasileiro, está embalado após a goleada diante do Grêmio por 4 a 0 pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil mesmo com um jogador a menos. O Rubro-negro é o quinto colocado com 28 pontos.

Recuperado de um trauma no pé esquerdo, o zagueiro Léo Pereira treinou normalmente nesta sexta-feira, a exemplo do que vinha ocorrendo nos últimos dias, e está à disposição do técnico Renato Gaúcho para a partida.

O desfalque do Rubro-Negro para enfrentar o Santos é o atacante Bruno Henrique. O jogador sofreu uma lesão na coxa direita contra o Grêmio e não enfrenta o seu ex-time. Michael e Vitinho são as alternativas para a posição.

Apresentado nesta sexta-feira(27), o atacante Kenedy ainda não fará sua estreia. Ele inicia os treinos no Ninho do Urubu na próxima segunda-feira.

A provável escalação do Flamengo é: Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira (Bruno Viana) e Filipe Luis; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Michael (Vitinho) e Gabigol.

Arbitragem

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)