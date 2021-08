Em partida marcada pela atuação do VAR, Brasil e Remo empatam pela Série B

O Brasil de Pelotas recebeu a equipe do Remo na noite desta sexta-feira (27), em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2021. As equipes não conseguiram tirar o empate do placar, e ficaram no 1 a 1. Com o ponto conquistado, o Xavante passa o Confiança e deixa a lanterna da competição. Já os paraenses se mantêm na 12ª colocação, com 27 pontos.

Primeiro tempo agitado tem dois gols e um anulado

O Brasil-RS começou a primeira etapa com tudo. Buscando o ataque o tempo todo, as oportunidades apareceram logo de cara. Na marca nos 10 minutos, Rômulo dominou no peito e mandou uma bomba de fora da área, mas o goleiro Vinícius trabalhou bem e evitou o que seria o primeiro gol da partida. A pressão do Xavante continuou, e aos 19 minutos Vidal obrigou o goleiro adversário a fazer outra boa defesa.

O gol finalmente saiu, aos 30 minutos, quando Erison fez boa jogada e acionou Kevin na direita. Ele cruzou rasteiro, e o próprio camisa 9 apareceu para estufar as redes do Remo. O Brasil até continuou pressionando, mas foi o Remo quem marcou o segundo gol da partida, empatando o placar. Lucas Tocantins aproveitou bom cruzamento e testou pro gol.

Nos minutos finais, o Xavante teve um gol anulado pelo VAR, quando Kevin foi pego em impedimento.

Segundo tempo é marcado por nova atuação do VAR

Os donos da casa não queriam saber do empate, e continuaram a impor seu ritmo logo no início. No primeiro minuto, Netto recebeu bem, dentro da área, mas mandou pra fora. Na jogada seguinte, outra chance foi desperdiçada pelos gaúchos, quando Rildo se adiantou na área, mas Vinícius salvou.

O segundo gol veio aos 19 minutos, quando Rildo marcou um belo gol. O VAR, porém, foi acionado, e o gol anulado por falta marcada na origem do lance.

Depois disso, o jogo ficou aberto, mas nenhuma equipe conseguiu a liderança do placar. A partida ainda terminou com Rildo e Renan Gorne expulsos.

Próximos compromissos das equipes

O Brasil-RS encara o Vasco, na próxima sexta-feira (3), às 19h, em São Januário. Já o Remo recebe o Botafogo, no Baenão, sábado (4), às 16h30.