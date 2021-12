Destaque do CRB em 2021, Reginaldo Lopes fala sobre expectativas para próxima temporada

Em ótima fase no CRB, o lateral-direito Reginaldo Lopes falou sobre sua expectativa individual para 2022. Segundo o jogador, sua meta é melhorar ainda mais seus números com a camisa do clube alagoano.

“Vou lutar muito para fazer outro grande ano com o clube. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei aqui. Tem sido uma passagem muito boa para mim. Vou continuar honrando essa camisa sempre”, disse.

Segundo o defensor, agora é começar a projetar 2022.

“Tenho certeza de que teremos um elenco forte para 2022. Vamos lutar muito para fazer um grande ano. A diretoria tem se esforçado para reforçar o elenco”, falou.