José Welison lamenta rebaixamento do Sport, mas acredita em recuperação imediata

Titular do Sport nesta temporada, o volante José Welison, ex-Vitória e Atlético-MG, comemorou o grande ano que teve no clube pernambucano em 2021. Segundo o jogador, 2021 foi um dos melhores da sua carreira.

“Foi um ano muito bom para mim individualmente. Claro que trocaria todas as minhas atuações por vitórias e pela permanência do clube na Série A. Estou muito feliz com a fase que estou vivendo. Essa temporada foi uma das melhores da minha carreira em todos os sentidos", disse.

Ainda de acordo com o atleta, seu foco já é em 2022.

“Vou trabalhar para que a próxima temporada seja ainda melhor para mim em números. Estou muito motivado para 2022", falou.