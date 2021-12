Didira cita motivações para ter nova temporada vitoriosa com CSA

Hoje no CSA, o meia Didira, espera um grande ano em 2022 com a camisa do clube alagoano. Segundo o jogador, a sua ideia é fazer o máximo de jogos possível para ajudar o Azulão dentro e fora de campo.

“Vou trabalhar muito para fazer uma grande temporada em 2022 com todos. Estou vivendo uma expectativa boa para que isso seja possível. Estou muito motivado e focado nesta próxima temporada", disse.

Ainda de acordo com o jogador, o clube tem tudo para fazer um ótimo ano.

“Temos uma base boa e uma comissão técnica que conhece bem o grupo. Temos tudo para fazer um grande ano com a camisa do clube", afirmou.