Atlético-MG confirma título da Copa do Brasil e terá Flamengo na Supercopa em 2022

O Galo ganhou! Esse foi o tom do futebol brasileiro em 2021. Nesta quarta-feira (15), o Atlético-MG bateu o Athletico novamente na final da Copa do Brasil (6 a 1 no agregado) e se consagrou bicampeão da competição. Quem esperava ver o campeão da copa era o Flamengo, isso porque o clube carioca agora tem direito de jogar a Supercopa do Brasil 2022.

A Supercopa do Brasil é o embate entre o campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil, e será disputada em 20 de fevereiro. Já que o Galo venceu essas duas competições, o vice-campeão do Brasileirão tem direito de medir forças com o Atlético em 2022, de acordo com o regulamento da Supercopa.

Após um segundo semestre turbulento, o Flamengo tem a chance de começar 2022 com o pé direito em busca do tri da Supercopa. Por sua vez, o Atlético poderá iniciar o ano que vem da mesma forma que terminou a atual temporada: conquistando títulos.