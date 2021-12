Willians Santana celebra renovação de contrato com Confiança: "Colocar na Série B novamente"

Titular do Confiança nesta temporada, o meia-atacante Willians Santana falou sobre o ótimo ano que teve com o clube em 2021. Segundo o jogador, com passagens pelo Vitória, Bahia, Palmeiras e Fluminense, esse ano foi especial para ele dentro de campo.

“Foi uma temporada muito importante para mim dentro de campo. Pude atuar em alto nível e com intensidade máxima o tempo inteiro. Estou feliz por tudo que fiz com a camisa do clube nesta temporada. Estou vivendo uma fase muito especial", disse.

Segundo Santana, após a renovação contratual garantida, o desejo é obter mais sucesso com o clube em 2022.

"Estou muito feliz por ter renovado com o clube. É um clube que criei uma identificação grande e que quero ajudar a colocá-lo na Série B novamente. Estou muito motivado para a próxima temporada", falou.