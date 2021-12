Deitou e rolou! Hulk é o artilheiro do futebol brasileiro em 2021

É o Incrível Hulk mesmo! Quase ninguém conhece o Givanildo Pereira de Sousa, mas todo mundo sabe quem é Hulk. Não aquele super-herói dos cinemas, digo o atacante do Atlético-MG. Estrela do Galo em 2021, Givanildo encerrou a temporada com a tríplice coroa para o Galo e sendo o artilheiro do futebol brasileiro.

Com 36 gols em 67 jogos, Hulk é o maior goleador do Brasil em 2021. O camisa 7 do Atlético-MG foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 15 gols, e também da Copa do Brasil, com oito. Sem dúvidas, é peça fundamental no time de Cuca e o grande craque do elenco.

Ranking dos maiores artilheiros do Brasil em 2021

36 gols: Hulk (Atlético-MG) 67 jogos

34 gols: Gabigol (Flamengo) 45 jogos

26 gols: Olávio (Atlético-CE) 38 jogos

26 gols: Gilberto (Bahia) 56 jogos

24 gols: Wallyson (ABC) 44 jogos

24 gols: Dellatorre (CSA) 52 jogos

23 gols: Léo Gamalho (Coritiba) 48 jogos

Se algum brasileiro tinha um pé atrás com Hulk pelo fato de ele ter começado profissionalmente sua carreira na Europa, o atacante tratou de provar que é sim um jogador diferenciado e decisivo. E para 2022, a promessa é que a torcida atleticana vibre ainda mais com as comemorações recheadas de músculos do Incrível Givanildo Hulk.