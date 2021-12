Cuca desabafa após conquistas pelo Atlético-MG: "Abri mão de tudo"

Após vencer o jogo de ida por 4 a 0, o Atlético-MG confirmou o título da Copa do Brasil com mais uma vitória diante do Athletico-PR, dessa vez por 2 a 1, na Arena da Baixada. Keno e Hulk foram os autores dos gols do galo. Jaderson descontou para o Furacão.

Foi o segundo título da Copa do Brasil conquistado pelo Atlético. O outro foi em 2014, após superar seu rival, o Cruzeiro.

Com a conquista, a equipe chegou ao terceiro título na temporada (Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil). Mas o volante Tchê Tchê evitou falar em "tríplice coroa".

"A gente sabe o quão difícil é ganhar um título, então conquistar o triplete alvinegro, não pode falar a outra palavra (tríplice coroa), é sério. Nós fomos orientados", disse o jogador.

A explicação se da por conta que a frase remete à conquista do Cruzeiro em 2003, quando conseguiu o mesmo feito do atual Atlético.

"Momento de muita felicidade, a gente sabe que foi um trabalho muito duro que a gente fez durante toda a temporada, a gente tá muito feliz com os frutos que colhemos ao fim da temporada, a gente sabe que vai ser uma no que vai ficar marcado na história do Galo, e nas nossas carreiras", concluiu Tchê Tchê.

Cuca, treinador e ídolo da Massa Atleticana, revelou ter renunciado a muita coisa para conseguir essas conquistas. Ele chegou a ter seu trabalho contestado quando assumiu o cargo.

"Eu abri mão de tudo, abri mão das filhas, da mulher, de tudo, eu vivi 30 horas por dia o Atlético, dei tudo o que eu tinha, e a gente abre mão de tudo", desabafou.

Além dos títulos conquistados na atual temporada, Cuca já havia conquistados outros dois Campeonatos Mineiros (2012 e 2013) e uma Libertadores (2013) pelo Atlético.

"A história fica maior depois, hoje a gente não tem ideia do que a gente está fazendo, mas tá gostoso demais, Deus abençoou esse ano nosso aqui e está uma coisa linda", concluiu.

Homem Aranha? Em uma parte de Minas Gerais, o herói do ano foi outro: Hulk.

O atacante foi o artilheiro - e principal jogador - do Atlético na temporada.

"Não é fácil conseguir ser artilheiro das duas maiores competições do país, mas eu estou muito feliz pelo coletivo. Foi um bicampeonato tão sonhado, depois de 50 anos, e, no final, pra coroar a nossa temporada, esse título aqui, essa tríplice coroa", disse o jogador.