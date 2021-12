Após vice-campeonato, Santos elogia temporada do Athletico: "Foi um ano difícil, mas tivemos um bom resultado"

Na última quarta-feira (15), o Athletico-PR recebeu na Arena da Baixada o Atlético-MG em jogo válido pela volta da final da Copa do Brasil e foi derrotado em casa por 2 a 1, com gols de Keno e Hulk, enquanto descontou com Jáderson. Com a vitória o Atlético confirmou o título da Copa do Brasil, após vencer a ida por 4 a 0.

Após a partida Santos e Pedro Henrique comentaram sobre a partida e sobre a temporada do Furacão, além de elogiar a festa que fez a torcida do Furacão na Arena da Baixada.

Santos falou sobre as dificuldades do ano cheio de partidas e da pressão: “A temporada foi muito difícil para todos nós. Chegamos na final no limite físico, mental e técnico. Tudo. Chegamos no limite. Saímos com um saldo positivo, por ter conquistado a Sul-Americana. Foi importante para que voltássemos a Libertadores. Foi um ano difícil, mas tivemos um bom resultado”.

Já Pedro Henrique comentou sobre o jogo de ida da final, além de elogiar a torcida, que cantou do primeiro a até depois do final da partida: “A gente fez um jogo apático lá no Mineirão, temos que reconhecer isso. Fomos irreconhecíveis. Mas vale ressaltar: fizemos uma grande temporada. Foram muitos jogos, muito desgaste, elenco curto, é difícil contra uma grande equipe como o Atlético. Foram melhores lá, foram melhores aqui, reconhecemos o potencial que tem a equipe do Atlético, grandes atletas. Nossa equipe está de parabéns, a do Atlético também”

“Nossa torcida, que compareceu em peso tanto lá quanto aqui, fez uma linda festa aqui, reconheceu a grande temporada que a gente fez. Só agradecer a Deus, agradecer todo mundo, porque fizemos uma grande temporada”, completou o zagueiro.