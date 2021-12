Para 2022, Fluminense já tem três reforços e busca mais

A temporada 2021 para o Fluminense não foi excelente mas foi agradável para a realidade atual do clube. Classificado para a pré-Libertadores, o Tricolor agora planeja seu 2022 para tentar fazer bonito nas competições que vai disputar: Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil e, é claro, a Libertadores. E já com Abel Braga confirmado para o comando técnico, o time se movimenta o mercado da bola.

Em entrevista à Rádio Grenal na última sexta-feira (17), Abel fez algumas revelações acompanhadas de certezas. A primeira foi a confirmação do acerto com Willian Bigode,, que estava no Palmeiras. A outra foi Mario Pineida, lateral do Barcelona de Guayaquil (EQU). No entanto, o desejo de Abel em ter o lateral-esquerdo do Internacional, Moisés, parece que não será realizado.

"Eu fiz um comentário, até falei para o Mário, presidente do Fluminense, que eu gostaria de trabalhar também com jogadores que já trabalharam comigo. Por enquanto é tudo possibilidade, mas não significa porque o Fluminense já contratou um lateral-esquerdo, o Pineida, mas eu gostaria de ter o Moisés", contou Abel.

Mario Pineida é equatoriano e tem 29 anos. Foi emprestado pelo Barcelona (EQU), por onde atuou há cinco anos, ao Fluminense até o fim de 2022. Já Willian, de 35 anos, chega o Flu para brigar por posição no ataque após amargar a reserva no Palmeiras em 2021.

Mais reforços chegando nas Laranjeiras?

Willian e Pineida se juntam a Felipe Melo, de 38 anos, no pacote de reforços do Fluminense para ano que vem. Mas ainda há alguns nomes que podem pintar nas Laranjeiras. Ex-Vasco, Germán Cano também interessa à diretoria, assim como Ricardo Goulart, que estava no futebol chinês. Outro que pode receber proposta do Flu é Rafinha, lateral-direito de saída do Grêmio.