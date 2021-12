Presidente confirma que Fluminense vai jogar em São Januário na pré-Libertadores

O Fluminense está se mobilizando para a próxima temporada. Diante das proximidades dos novos reforços, o Tricolor das Laranjeiras definiu hoje a sua casa temporária. Segundo o presidente Mário Bittencourt, o estádio São Januário será o palco do clube na fase preliminar da Copa Libertadores 2022.

A informação é do jornalista Victor Lessa, da rádio Globo/CBN. Além do estádio vascaíno, existia a opção do Nilton Santos, a casa do Botafogo. Tudo indica que a escolha é por conta do aluguel mais barato e pesa também o histórico do Fluminense em usar São Januário temporariamente.

Presidente Mário Bittencourt diz que São Januário deverá ser o palco do Fluminense na Pré-Libertadores. Existe a chance de o Flu jogar no Maracanã caso avance para a terceira fase — Victor Lessa (@Victorg_Lessa) December 20, 2021

Ainda neste período da temporada, o Tricolor também deverá usar este estádio para o Cariocão. Portanto também existem mais opções acessíveis para jogos de menor porte, como Moça Bonita - Bangu, Los Larios - Xerém, Giulite Coutinho - Edson Passos e Bacaxá - Saquarema, todos estes já utilizados pelo clube.

Novidades

O Fluminense está prestes a oficializar as contratações de Willian Bigode (32) e David Duarte (26), ex-zagueiro do Goiás. Além das contratações já apalavradas, a expectativa de acerto com Ricardo Goulart (30) é alta, visto que as negociações avançaram nos últimos dias.

Por fim, o clube conheceu hoje seu dois potenciais rivais na pré-Libertadores. Trata-se dos colombianos Milionarios e Deportivo Cali, que se enfrentarão na fase 1.