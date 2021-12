São Paulo acerta a contratação de lateral-direito Rafinha

O São Paulo anunciou nesta segunda-feira (20) a contratação do lateral-direito Rafinha. O jogador de 36 anos estava no Grêmio e já chega ao clube paulista no início de janeiro, quando começa a pré-temporada, visando a disputa do Campeonato Paulista. O contrato vai até 31 de dezembro do próximo ano, com a possibilidade de renovação por mais uma temporada.

Seu contrato com o Tricolor gaúcho ia até o final do ano e a diretoria do clube optou por não renovar após o rebaixamento do clube para a Série B. Com isso, Rafinha assinou com o São Paulo, que vive crise financeira e procura no mercado opções em que não precise gastar com direitos econômicos.

Rafinha começou a carreira como profissional no Coritiba e, após três anos, se transferiu para o exterior, onde atuou pelo Schalke 04, Genoa e Bayern de Munique. Em 2019, o lateral retornou ao Brasil para defender o Flamengo, onde ficou até 2020, quando acertou com o Olympiacos. No ano seguinte, voltou às terras brasileiras para vestir a camisa do Grêmio, seu último clube.

Ficha completa de Rafinha

Nome completo: Marcio Rafael Ferreira de Souza Cunha

Data de nascimento: 07/09/1985 (36 anos)

Local de nascimento: Londrina (PR)

Posição: lateral-direito

Altura: 1m72

Peso: 66kg