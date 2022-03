Bahia derrota Sergipe em Aracaju, mas não avança na Copa do Nordeste

Pela última rodada da Copa do Nordeste, o Bahia dependia da combinação de resultados para avançar ao mata-mata da competição. Porém, antes, precisava vencer seu jogo. E foi isso que aconteceu. Mesmo fora de casa, em Aracaju, o Tricolor de Aço derrotou os reservas do Sergipe por 3 a 1 e garantiram mais três pontos. No entanto, as vitórias de Náutico e Botafogo-PB impediram o avanço tricolor.

Simultaneamente ao jogo iniciado às 17h45 em Aracaju, o Náutico encarava o Globo no RN e o Botafogo-PB encarava o Sampaio Corrêa no MA. Na capital sergipana, o Bahia fez seu dever e abriu o placar logo aos 11 minutos, com Hugo Rodallega. Marco Antônio fez o segundo aos 53'. Wendel ainda diminuiu para o Gipão aos 70', mas Ronaldo César passou a régua aos 92'.

Num todo, foram 55% da posse de bola nos pés baianos, que deram seis chutes certos e oito errados contra três chutes certos do Sergipe e três errados. Depois de um primeiro tempo em que o Tricolor dominou facilmente, o segundo tempo até que teve um certo equilíbrio, mas esse equilíbrio pode colocar na conta do próprio Bahia, que possibilitou o Gipão do técnico português Daniel Neri respirar melhor.

Desfecho da Copa do Nordeste

Agora, com o fim da fase de grupos, o Sergipe protagoniza a pior campanha de um time no atual formato da competição. Já o Bahia bate na trave na classificação às quartas de final da Copa do Nordeste.

Sem Sergipe e sem Bahia, os confrontos das quartas da Lampions são: Fortaleza x Alagoinhas, CSA x Sport, Ceará x CRB e Botafogo-PB x Náutico.