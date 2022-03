Botafogo-PB bate Sampaio Corrêa e se classifica às quartas do Nordestão

O Botafogo-PB não teve nenhuma dificuldade para vencer o Sampaio Corrêa no Estádio Castelão, em São Luís/MA, e está nas quartas de final da Copa do Nordeste 2022. Jogando sólido e com o time adversário bastante inofensivo, o Belo venceu pelo placar de 2 a 0, mesmo com um jogador a menos a maior parte do jogo.

Agora o time paraibano irá enfrentar o Náutico na próxima fase do torneio regional, nessa quarta-feira (23), em João Pessoa/PB, já a Bolivia se despede da competição com a derrota. Os gols da vitória do Botafogo foram marcados por Gustavo aos 48 do primeiro tempo e Nicolas aos 46 da segunda etapa.

Gustavo Coutinho marca no fim da primeira etapa e o Belo sai na frente

Precisando vencer para ainda continuar sonhando com a vaga, o Sampaio partiu para cima do Botafogo logo no minuto inicial e perdeu um gol inacreditável. O atacante Eron recebeu um ótimo lançamento na pequena área e ajeitou de cabeça para o Renatinho que quase debaixo da trave conseguiu perder. O Belo equilibrou a partida e só acordou por volta dos 19 minutos quando Leilson foi lançado pela direita, dominou e mandou por cima.

O Sampaio perdeu outra chance aos 29 minutos, Eron recebeu um ótimo passe na direita e chutou de primeira, quase sem ângulo, o goleiro Luís Carlos fez uma defesa espetacular. E quando tudo se encaminhava para um empate no primeiro tempo, o Botafogo abriu o placar nos acréscimos e na bola parada. Em cobrança de Esquerdinha na esquerda, Gustavo Coutinho apareceu sozinho sem nenhuma marcação, ele só empurrou para o gol, 1 a 0. Ainda deu tempo de uma confusão no final, em uma falta dura no meio, Pablo foi tirar satisfação e foi expulso, deixando o Belo com um a menos, depois disso o árbitro terminou o primeiro tempo.

Botafogo administra o resultado e garante a vaga com gol no fim

Mesmo com um a mais o Sampaio pouco chegava ao ataque e o Botafogo se segurava no placar, ja que enfrentava dificuldades de um jogador expulso, com isso tivemos poucas chances nessa segunda etapa. A primeira oportunidade real foi só aos nove minutos para o time maranhense, Soares, que entrou no intervalo, tabelou e recebeu na frente com o goleiro, mas antes que chutasse a defesa mandou para escanteio. A partir desse momento a partida caiu de produção, já que os donos da casa pouco criavam.

Vendo que a classificação estava escapando, o time do Sampaio começou a está mais presente ao ataque por volta dos 30 minutos. Em uma dessas chances Ronan tomou a bola no meio e chutou rasteiro na intermediária, o goleiro Luís Carlos defendeu e espalmou para escanteio. Aos 38, outra oportunidade, em lançamento pela direita Tiago André saiu da marcação e sozinho emendou de primeira, mas pegou mal e mandou longe.

Apesar da pressão da equipe maranhense, o time do Botafogo estava tranquilo e no final deu tempo de fechar o caixão para garantir a vaga. A defesa do Sampaio bobeou no campo de ataque e perdeu a bola, Nicolas recebeu na direita, ganhou na velocidade e cortou a marcação. Dentro da pequena área, ele chutou no cantinho do goleiro Luís Daniel. Depois do gol o Belo só esperou o árbitro apitar para festejar a classificação para mais uma fase de mata-mata da Copa do Nordeste, onde foi vice-campeão em 2019 e esperando que nesse ano seja diferente.

Atlético-BA empata e se classifica

Em partida que também interessava a Botafogo-PB e Sampaio Corrêa, Atlético-BA e Sousa se enfrentaram no Carneirão, em Alagoinhas/BA. Com equipes equilibradas, o jogo também foi parelho e as equipes não saíram do zero. O empate sem gols resultou na classificação do Carcará em sua primeira participação no Nordestão, enquanto o Dino foi eliminado. Na próxima fase, a equipe de Alagoinhas terá um duelo difícil contra o Fortaleza nessa terça-feira (22), na Arena Castelão, em Fortaleza/CE.