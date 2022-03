Katoto brilha e PSG sai na frente contra Bayern de Munique nas quartas da Champions Feminina

O PSG saiu na frente no confronto de quartas de final da Uefa Champions League Feminina contra o Bayern de Munique. Nesta terça-feira (22), a equipe venceu as oponentes por 2 a 1 fora de casa e agora vai com a vantagem do empate para o jogo de volta como mandante.

A partida começou intensa na Allianz Arena, em Munique. Os dois times partiram logo ao ataque e tiveram boas oportunidades de gol. Quem acabou confirmando essas chances foi o time francês, ao marcar aos 20' do primeiro tempo, com Katoto. A atacante pegou sobra de bate e rebate na pequena área, que teve até bola no travessão, e fuzilou de perna esquerda pro fundo do gol.

A mesma jogadora voltou a balançar às redes para o PSG no segundo tempo. Aos 71, ela se adiantou à marcação na segunda trave, após cobrança de escanteio vinda da direita, e cabeceou firme para ampliar o marcador.

No geral, o jogo foi equilibrado, com 52% de posse de bola para o Bayern e 48% para os visitantes. As alemãs, inclusive, tiveram bem mais finalizações que aquelas que saíram vencedoras, com 16 a 7. Porém, a eficiência fez a diferença nesse caso, com o PSG anotando dois gols em três chutes certeiros, enquanto que as donas da casa converteram um em sete vezes que a bola foi ao gol.

O tento do time alemão saiu no final do duelo, aos 84'. Klara Buhl cobrou falta da entrada da área, com uma bomba mandada no meio do gol, e surpreendeu a goleira Votíková, que nada pode fazer. O prejuízo ficou menor, dessa maneira.

PSG e Bayern voltam a se enfrentar agora no próximo dia 30 de março, na França. O time que será mandante terá a vantagem de se classificar às semifinais com um empate, ou então, é claro, com uma vitória. A equipe de Munique precisará de uma vitória por um gol de diferença para encaminhar a decisão para a prorrogação (e, se necessário, pênaltis), ou então de um triunfo mais largo para se garantir direto na próxima fase.