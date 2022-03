Técnico do PSG mantém cautela após vitória sobre o Bayern na Champions

O PSG venceu o Bayern de Munique por 2 a 1 nesta terça-feira (22) e abriu vantagem no duelo de quartas de final da Uefa Champions League Feminina. Foi uma grande vitória fora de casa, mas o técnico da equipe pede cuidado com a empolgação.

Logo após o jogo, o treinador Didier Ollé-Nicolle concedeu entrevista. Para ele, o triunfo foi excelente para o seu time, em um ótimo primeiro jogo, mas ressalta que a equipe adversária deu trabalho, como esperado, e que na volta a situação deve ser a mesma.

"Foi uma boa primeira partida. Antes do jogo, disse às minhas jogadoras que seria difícil porque o Bayern estava do outro lado e a verdade é que elas tiveram muitas oportunidades. Elas jogam juntas há quatro ou cinco anos e são muito boas, por isso precisamos de ter isso em conta para a segunda parte", disse.

A zagueira Amanda Ilestedt também deu sua palavra sobre o duelo. Segundo ela, o jogo do seu time nesta terça lhe deixou feliz, principalmente pela vitória, contra um Bayern de Munique que jogou muito bem.

"É claro que estamos muito felizes com a vitória. Foi um jogo difícil para nós, contra um adversário muito bom. Nós somos bastante eficientes hoje. Soubemos aproveitar nossas chances e depois jogamos bem em equipe para permanecer na frente. Estamos contentes com o resultado e agora é manter o foco para o próximo confronto", comentou.

PSG e Bayern voltam a se enfrentar agora no próximo dia 30 de março, na França. O time francês terá a vantagem de se classificar às semifinais com um empate, ou então, é claro, com uma vitória. A equipe de Munique precisará de uma vitória por um gol de diferença para encaminhar a decisão para a prorrogação (e, se necessário, pênaltis), ou então de um triunfo mais largo para se garantir direto na próxima fase.