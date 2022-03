Técnico do Bayern, Scheuer exalta gol de Bühl: "Tudo é possível na volta"

Na tarde desta terça-feira (22), o Bayern de Munique saiu atrás na corrida pela vaga para a semifinal da UEFA Women's Champions League, ao serem derrotados pelo PSG dentro do Allianz Arena, por 2 a 1.

Apesar da derrota, a equipe se portou como a gigante que é, não abaixou a cabeça para as rivais e proporcionou uma partida corajosa. As Bávaras tiveram algumas oportunidades na primeira etapa, trabalhando bem a bola com calma, girando o tabuleiro e buscando atacar pelos flancos.

O problema estava no detalhe, naquele último passe que não encaixava, que não possibilitava ter uma oportunidade mais clara. Os dois revés sofridos foram através de bola parada, em jogada de escanteio. Na primeira, uma pane geral dentro da área e Katoto aproveitou, aos 20. Na segunda, novamente Katoto, mas desta vez ela subiu mais do que todo mundo na primeira trave, para empurrar pras redes, já aos 71. Klara Bühl descontou, também em bola parada, em cobrança de falta na entrada da área, quando o relógio batia 84. Apesar da pressão extra no finalzinho, a partida terminou assim, 2 a 1 para as francesas.

Mesmo com placar desfavorável, se formos analisar o volume de jogo e as estatísticas, pode-se dizer que foi uma partida com pouca superioridade à favor das Bávaras. Estiveram com mais posse de bola, finalizações, troca de passes, ataques. Porém, no final das contas, se não balançar as redes não adianta nada. Faltou eficiência, talvez um pouco mais de capricho para levar pelo menos um empate ao Parc Des Princes, na semana que vem.

Jens Scheuer, mesmo com o resultado negativo, não achou que sua equipe jogou mal. Pelo contrário, elogiou a postura e a coragem em campo.

"Acho que fomos a melhor equipe em campo na primeira etapa e jogamos muito bem pelos flancos, mas nos faltou o toque final. Enfrentamos uma equipe de topo do futebol europeu, com muita qualidade. Penso que tivemos um desempenho fantástico."

A jogadora que manteve as esperanças Bávaras viva para a próxima partida, Klara Bühl, comentou sobre a felicidade de marcar o gol no Allianz Arena, mas afirmou estar mais feliz por ter ajudado a manter as esperanças da equipe para o jogo da volta.

"Sabemos da nossa qualidade. Mostramos isso hoje e iremos mostrar novamente no jogo de volta."

Hanna Glass, lateral da equipe, falou sobre as oportunidades criadas e falou também sobre a emoção de estar pela primeira vez no palco de jogos históricos e grandes conquistas do clube.

"Tivemos tantas oportunidades e em jogos como este temos de aproveita-las. Mas defendemos bem e não permitimos muito, com isso levaremos nossas oportunidades para a segunda partida. Foi muito divertido jogar aqui, obrigada espectadores."

A decisão para saber quem irá para a semifinal, será decidida na próxima quarta-feira (30), às 16h no Parc Des Princes. Com a derrota em casa, o Bayern precisa de um gol de diferença para levar para as penalidades, e dois, para classificação direta.